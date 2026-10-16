मैसूर में स्लीपर बस और लॉरी की आमने-सामने से जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत और 31 घायल

डिजिटल डेस्क, मैसूर। कर्नाटक के मैसूर जिले में शुक्रवार तड़के एक प्राइवेट स्लीपर बस और लॉरी की आमने-सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य घायल हो गए।

मृतकों की पहचान बस ड्राइवर सुनील और कंडक्टर सुनाद (दोनों कर्नाटक के रहने वाले) तथा यात्री आफताब (केरल के कोझिकोड का निवासी) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि चौथे मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है।