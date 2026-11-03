'वायु सेना को दी जाए रेस कोर्स की जमीन', पूर्व IAF चीफ की राजनाथ सिंह को चिट्ठी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अपने पद से 31 अक्टूबर 2026 को रिटायर हो गए। लेकिन IAF चीफ के पद से रिटायर होने से कुछ दिन पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा।

पूर्व एयर चीफ मार्शल ने नई दिल्ली के रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना (IAF) के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सील किए जाने को लेकर चिंता जताई। पूर्व एयर चीफ मार्शल ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र समाचार एजेंसी पीटीआई ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि एयर चीफ मार्शल ने पद पर रहते हुए 26 अक्टूबर को रक्षा मंत्री को पत्र लिखा।

पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि 40 एकड़ से अधिक जमीन का यह हिस्सा वायु सेना के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। एपी सिंह ने 31 अक्टूबर को अपने रिटायरमेंट से तीन दिन पहले, 29 अक्टूबर को राजनाथ सिंह के साथ हुई मुलाकात में भी यह मुद्दा उठाया था।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत आने वाले अधिकारियों द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सील किए जाने के बाद, उन्होंने रक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की। इस घटना से रक्षा हलकों में चिंता पैदा हो गई है।