DMK के पूर्व मंत्री अंबिल महेश गिरफ्तार, 100 करोड़ की रिश्वत लाने का आरोप

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी को चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस और अन्य मंजूरियों देने के से जुड़े 100 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार मामले में की गई है।

यह गिरफ्तारी उन आरोपों की जांच के बाद हुई है, जिनमें कहा गया था कि सरकारी मंजूरियां दिलाने का वादा करके निजी शिक्षण संस्थानों से पैसे वसूले गए थे। जांचकर्ताओं ने ऐसा 177 स्कूलों की पहचान की है, जो कथित तौर पर इस मामले से प्रभावित हुए हैं।

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के वरिष्ठ नेता महेश को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि जांच के दौरान मिले सबूत, जिनमें डिजिटल उपकरणों से प्राप्त सामग्री और पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए बयान शामिल हैं, जो भ्रष्टाचार और विश्वासघात में उनकी कथित संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।

DMK नेता के खिलाफ भ्रष्टचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई इसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री ने इन आरोपों से इनकार किया है और अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती दी है।