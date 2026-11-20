जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अगर विदेशी खाते में 20 लाख रुपये से कम की राशि है और पिछले वित्त वर्ष में इस सीमा के पार नहीं गई है तो इनकम टैक्स रिटर्न में इस खाते की घोषणा करने की जरूरत नहीं है।

हालांकि, इसके साथ एक शर्त यह है कि जो राशि खाते में जमा है, उसके स्रोत को आपने पहले से बता रखा है। अगर खाते में जमा राशि का स्रोत नहीं बताया गया है तो फिर उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

एक डॉलर का मूल्य 94.65 रुपये इनकम टैक्स विभाग की तरफ से विदेशी संपदा की घोषणा से संबंधित प्रश्नोत्तर में इस बात की जानकारी दी गई है। विदेशी खाते में जमा राशि की गणना के लिए एक डॉलर का मूल्य 94.65 रुपये तय किया गया है। खाते के साथ विदेशी बाजार से खरीदे गए शेयर आदि पर भी समान नियम लागू होगा।