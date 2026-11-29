पीटीआई, पुणे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में पहली बार दो महिला कैडेटों ने अपने-अपने विषय में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कैडेट गार्गी पालीवाल ने कंप्यूटर साइंस और दिव्या गोदारा ने आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप कर इतिहास रच दिया।

वर्ष 2022 में एनडीए में महिलाओं को प्रवेश मिलने के बाद यह पहली बार है, जब दो महिला कैडेटों ने एक साथ अपने-अपने विषय में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एनडीए की ओर से जारी बयान के अनुसार गार्गी को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ट्राफी और कमांडेंट सिल्वर मेडल दिया जाएगा।