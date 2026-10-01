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विमान में कैसे पहुंची कुल्हाड़ी? फ्लाईदुबाई फ्लाइट हादसे पर उठे सवाल, विमान में क्या-क्या ले जाना बैन

By Anshika Agarwal Edited By: Anshika Agarwal
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:07 PM (IST)

दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में को-पायलट ने भारतीय पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे विमान में कुल्हाड़ी की मौजूदगी पर सवाल उठे।

फ्लाईदुबई फ्लाइट में को-पायलट ने भारतीय पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

फ्लाईदुबई फ्लाइट में को-पायलट ने भारतीय पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

HighLights

  1. फ्लाईदुबई फ्लाइट में को-पायलट ने भारतीय पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

  2. आपातकालीन स्थिति के लिए कॉकपिट में कुल्हाड़ी रखना अंतर्राष्ट्रीय नियम है।

  3. विमान में प्रतिबंधित और अनुमत वस्तुओं की विस्तृत सूची दी गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में बुधवार को को पायलट ने भारतीय पायलट स्मित मछार पर कॉकपिट में रखी कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया था।

जिसके बाद सवाल ये आया क्या विमान में कुल्हाड़ी लेकर सफर करने की अनुमति है? अगर नहीं तो कॉकपिट में कुल्हाड़ी कब और क्यों रखी गई थी? साथ ही ये भी जान लें हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें विमान में लेकर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है।

आपातकालीन स्थिति के लिए रखी गई थी कुल्हाड़ी

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) और अमेरिकी एफएए के कड़े नियमों के तहत 19 से अधिक सीटों वाले सभी व्यावसायिक विमानों के कॉकपिट में कम से कम एक इंसुलेटेड क्रैश एक्स रखना अनिवार्य होता है।

पहले ये कुल्हाड़ियां मुख्य केबिन में रखी जाती थीं लेकिन 25 साल पहले अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों के बाद इन्हें कॉकपिट में शिफ्ट कर दिया गया। अब यह हथियार कॉकपिट में पायलटों की पहुंच के आस-पास ही रखा जाता है।

हालांकि, यह टूल किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में कॉकपिट का दरवाजा जाम होने या आग लगने पर पैनल तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए रखा जाता है।

विमान में इन चीजों को लेकर जाना बैन 

अब जान लें कि आखिर ऐसी कौन-कौन सी चीजें है जिन्हें आप अपने साथ विमान में लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं।

श्रेणी (Category) वस्तुएं (Items) केबिन/हैंड लगेज स्थिति सुरक्षा नियम व विवरण
नुकीली वस्तुएं चाकू, कैंची, बॉक्स कटर आदि ❌ सख्त मना हैंड लगेज में ले जाना मना है। हालांकि, 4 इंच से कम ब्लेड वाली छोटी कैंची को अनुमति मिल सकती है।
खेल सामग्री बेसबॉल बैट, गोल्फ क्लब, हॉकी स्टिक ❌ प्रतिबंधित ये सभी खेल उपकरण केबिन लगेज में ले जाने के लिए आमतौर पर प्रतिबंधित हैं।
तरल पदार्थ और जैल पानी, लोशन, जैल, पेय पदार्थ ⚠️ सीमित अनुमति अधिकतम 100 ml के कंटेनर होने चाहिए। सभी कंटेनर एक पारदर्शी, पुनः सील होने वाले (1 क्वार्ट साइज़) प्लास्टिक बैग में आने चाहिए।
ज्वलनशील पदार्थ लाइटर फ्लूइड, गैसोलीन, आतिशबाजी ❌ पूर्णतः प्रतिबंधित सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
औजार और उपकरण स्क्रूड्राइवर, रिंच, अन्य औजार ❌ प्रतिबंधित हथियार के रूप में इस्तेमाल होने योग्य औजार केबिन में मना हैं। इन्हें चेक-इन सामान में रखें या घर छोड़ें।
आत्मरक्षा की वस्तुएं पेपर स्प्रे, मेस, टेजर ❌ प्रतिबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा की ये वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। गंतव्य देश/राज्य के स्थानीय कानूनों की जानकारी रखें।
खिलौने वाले हथियार खिलौने वाली बंदूकें, तलवारें आदि ❌ प्रतिबंधित हैंडबैग में मना हैं, ताकि सुरक्षा जांच के दौरान असली और नकली हथियारों में आसानी से अंतर किया जा सके।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि ✅ अनुमति है ले जाने की अनुमति है। उड़ान भरने (Takeoff) और उतरने (Landing) के दौरान एयरलाइंस इन्हें बैग में रखने को कह सकती हैं।

विमान में किन चीजों को ले जाने की अनुमति

अब यह भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अपने साथ विमान में ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम हैं। कुछ समान की अनुमति केवल हैंड बैगेज में हैं और कुछ सामान केवल चेक इन बैगेज में ही ले कर जाने की अनुमति हैं

बैगेज का प्रकार अनुमति प्राप्त वस्तुएं सीमाएं एवं विशेष सुरक्षा नियम
📦 चेक-इन बैगेज
(विमान के कार्गो में रखे जाने वाले बैग)		 कपड़े और जूते आपके पहनने-ओढ़ने का सारा सामान्य सामान।
शराब (Alcohol) एयरलाइन और आबकारी नियमों के अधीन (आमतौर पर अधिकतम 5 लीटर तक)।
अचार और सूखे खाद्य पदार्थ ठीक से सीलबंद और लीक-प्रूफ तरीके से पैक होने चाहिए।
एयरोसोल (Aerosols) सीमित मात्रा में अनुमत (कुल मिलाकर अधिकतम 2 किलोग्राम या 2 लीटर तक)।
💼 हैंड / कैबिन बैगेज
(विमान में साथ ले जाने वाला बैग)		 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट, कैमरे और उनके चार्जर।
पावर बैंक और लिथियम बैटरी ⚠️ केवल कैबिन बैग में अनुमति
अधिकतम 100Wh तक क्षमता और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित होने चाहिए।
दवाएं और जरूरी दस्तावेज डॉक्टर के पर्चे वाली आवश्यक दवाएं, पहचान पत्र (आधार, पासपोर्ट आदि) और टिकट।
तरल पदार्थ (Liquids & Gels)

अधिकतम 100ml क्षमता वाले कंटेनर में ही अनुमत। सभी कंटेनर एक पारदर्शी ज़िप वाले प्लास्टिक बैग में होने चाहिए।
 
 

फ्लाईदुबई घटना की जांच जारी

फ्लाईदुबई की घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, फिलहाल इस पूरी घटना की जांच चल रही है कि क्या ये एक आतंकी हमले की साजिश थी या नहीं।  इजराइल की ओर से इस घटना की जांच पर लगातर नजर बनी हुई है।
 
लेकिन आप फ्लाइट में सफर करने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि क्या सामान विमान में ले जाना बैन है और किस सामान की अनुमति दी गई है। 

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