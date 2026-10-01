विमान में कैसे पहुंची कुल्हाड़ी? फ्लाईदुबाई फ्लाइट हादसे पर उठे सवाल, विमान में क्या-क्या ले जाना बैन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में बुधवार को को पायलट ने भारतीय पायलट स्मित मछार पर कॉकपिट में रखी कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया था।

जिसके बाद सवाल ये आया क्या विमान में कुल्हाड़ी लेकर सफर करने की अनुमति है? अगर नहीं तो कॉकपिट में कुल्हाड़ी कब और क्यों रखी गई थी? साथ ही ये भी जान लें हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें विमान में लेकर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है।

आपातकालीन स्थिति के लिए रखी गई थी कुल्हाड़ी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) और अमेरिकी एफएए के कड़े नियमों के तहत 19 से अधिक सीटों वाले सभी व्यावसायिक विमानों के कॉकपिट में कम से कम एक इंसुलेटेड क्रैश एक्स रखना अनिवार्य होता है।

पहले ये कुल्हाड़ियां मुख्य केबिन में रखी जाती थीं लेकिन 25 साल पहले अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों के बाद इन्हें कॉकपिट में शिफ्ट कर दिया गया। अब यह हथियार कॉकपिट में पायलटों की पहुंच के आस-पास ही रखा जाता है।