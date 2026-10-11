छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ का दिव्यांग कल्याण घोटाला, दो पूर्व मुख्य सचिवों समेत पांच IAS अधिकारी जांच के दायरे में

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग कल्याण घोटाले (एसआरसी-पीआरआरसी) में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब एक हजार करोड़ रुपये की संभावित गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है।

मामले में दस्तावेज की पड़ताल, पूछताछ और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। मामले से जुड़ी याचिका में कई पूर्व और वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ और सुनील कुजूर के साथ डॉ. आलोक शुक्ला, एमके राउत और बीएल अग्रवाल जैसे नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा सतीश पांडेय, पीपी सोती, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी और तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह का संदर्भ भी सामने आया है।

आरोप था कि दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए संचालित संस्थाओं (एसआरसी और पीआरआरसी) में कागजों पर कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाकर वेतन निकाला गया। कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों के नाम पर नकद भुगतान और वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप लगे थे।

हालांकि, सूत्रों के अनुसार सीबीआइ की अब तक की जांच में दोनों संस्थाओं का वास्तविक खर्च महज 35-40 करोड़ रुपये के आसपास पाया गया है। जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।