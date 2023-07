Telangana Train Fire: फलकनुमा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में लगी भीषण आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार

तेलंगाना, एजेंसी। फलकनुमा एक्सप्रेस में आग लगने की खबर सामने आई है। घटना के दौरान सभी यात्री नीचे उतर गए थे। किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है और ट्रेन को बोम्मईपल्ली और पगिडीपल्ली के बीच रोक दिया गया। तीन बोगियों एस4, एस5, एस6 में आग लग गई थी। इसकी जानकारी सीएच राकेश, सीपीआरओ दक्षिण मध्य रेलवे ने दी है।

Fire accident reported in Falaknuma Express. All the passengers got down. No casualties reported, and the train was stopped between Bommaipally and Pagidipally. Fire had broken put on three bogies, S4, S5, S6: CH Rakesh, CPRO South Central Railway