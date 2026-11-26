डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष निलोत्पल मृणाल पांडे ने कहा कि छठ पर्व के बारे में स्टैंड-अप कामेडियन यश माहेश्वरी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ उनकी शिकायत को बिहार की जनता, खासकर वहां की महिलाओं की ओर से आई शिकायत के रूप में देखा जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साकेत पुलिस स्टेशन में स्टैंड-अप कामेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। उन पर बिहारी महिलाओं, छठ पर्व और सिंदूर की परंपरा को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। यह एफआईआर लेखक और कवि निलोत्पल मृणाल की शिकायत पर दर्ज की गई है। पांडे ने कहा, 'इसे मेरी निजी शिकायत के बजाय बिहार की 14 करोड़ आबादी की ओर से आई शिकायत के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसी आधार पर साकेत पुलिस स्टेशन में चार धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की गई है, जिनमें से एक गैर-जमानती है।'

यह मामला एक शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 24 अक्टूबर को दक्षिण दिल्ली में एक कामेडी शो के दौरान, कामेडियन ने महिलाओं की गरिमा, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।