राइट टू रिकॉल में कुर्सी गंवा बैठीं जेरौन खालसा नगर परिषद की महिला अध्यक्ष, मतदान में 466 मतों से हुई हार

जेएनएन, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में राइट टू रिकाल के तहत जेरौन खालसा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष कुसुम मातादीन पस्तौर को पद से हटा दिया गया है।

निर्वाचन अधिकारी के घोषित अंतिम नतीजों के अनुसार, हटाने का प्रस्ताव 466 मतों के अंतर से पास हुआ। इसके बाद अध्यक्ष का पद रिक्त घोषित कर दिया गया।

वर्ष 2022 के आम चुनाव में पस्तौर अध्यक्ष चुनी गई थीं। बाद में उनके और पार्षदों के बीच मतभेद बढ़े। नगर परिषद के भाजपा और कांग्रेस समर्थित 15 में से 12 पार्षदों ने कामकाज और अन्य मुद्दों पर असंतोष जताते हुए मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 के तहत कलेक्टर को प्रस्ताव सौंपा।