डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करने वाली एक फूड एंड बेवरेज सर्विस कंपनी के एचआर मैनेजर के खिलाफ महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है।

महिला ने इस साल मई में एयरपोर्ट पर कंपनी के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम शुरू किया था। उसने आरोप लगाया कि एचआर मैनेजर उसका मोबाइल फोन ले लेता था और उसे चेक करता था, उसे दूसरों से बात करने से रोकता था, और जोर देता था कि वह उसे अपने सीने पर बना टैटू दिखाए।

पीड़िता को कमरे में बुलाया उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित 24 सितंबर से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था और उसकी निजता का उल्लंघन कर रहा था। आरोप है कि 30 सितंबर को उसने कथित तौर पर उसे काम की जगह पर एक कमरे में बुलाया, अपने कपड़े उतारे और अपने निजी अंग दिखाए। साथ ही उस पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाला।