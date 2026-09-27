'सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई हत्या', गुवाहाटी होमस्टे में मृत पाई गई छात्रा के पिता का आरोप

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाके में एक होमस्टे में मृत पाई गई 22 साल की छात्रा के परिवार ने आरोप लगाया है कि हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

शनिवार को गुवाहाटी के बाहरी इलाके गराल में एक लोकल होमस्टे में छात्रा गंभीर हालत में मिली थी और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके 26 साल के कथित बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है।

'उसके शरीर पर मिले निशान'

उसके पिता ने आज सुबह पत्रकारों से कहा, "यह गैंगरेप का मामला है क्योंकि उसके शरीर पर निशान हैं। हत्या से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया था।" उन्होंने बताया कि वह शुक्रवार शाम करीब 5 बजे यह कहकर घर से निकली थी कि वह दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रही है। उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे उसने अपनी मां को फोन पर बताया कि देर हो जाने के कारण वह एक दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रुकेगी।

पिता ने किया रस्सियों से बांधने का दावा उन्होंने कहा, "रात करीब 2 बजे उसने अपनी मां को फोन किया और बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। यह कहने के बाद उसका फोन कट गया। मेरी बेटी की हत्या करने से पहले उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया।" उन्होंने यह भी दावा किया कि उसे रस्सियों से बांधा गया था। उन्होंने कहा, "उसके शरीर पर मौजूद निशान बताते हैं कि हत्या से पहले उसे प्रताड़ित किया गया था।"

शनिवार को उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी ने आधी रात को अपनी मां को फोन करके कहा था, "वे मुझे मार डालेंगे और इसके बाद उसका फोन शायद छीन लिया गया।" गिरफ्तार किए गए बॉयफ्रेंड आसिफ अली ने उन्हें बताया कि उसने आत्महत्या की है।