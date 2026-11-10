'हमारे बिना नहीं हो सकता दोनों गुटों का मर्जर', एनसीपी विलय की अटकलों पर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केवल एनसीपी नेता शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही यह स्पष्ट कर सकते हैं कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट आपस में विलय करेंग या नहीं।

मुंबई में अपने आधिकारिक आवास 'वर्षा' पर दीवाली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा, अगर शरद पवार और सुनेत्रा पवार विलय करने का फैलसा करते हैं, तो वे खुद आकर हमें बताएंगे, क्योंकि हमारी सहमति के बिना विलय नहीं हो सकता। अभी तक उनमें से किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया है।

यह बयान ऐसे समय में आया कि जब एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में, सुनेत्रा पवार के नेतृ्त्व वाली एनसीपी के कई नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी।

हाल ही में सीने में संक्रमण के कारण शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 'अजीत पवार से तुलना गलत' जब फडणवीस ने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व की तुलना उनके दिवंगत पति अजीत पवार से करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तुलना करना अनुचित होगा। उन्होंने बताया कि अजीत पवार के पास दशकों का राजनीतिक अनुभव था और उन्हें महाराष्ट्र की गहरी समझ थी।

उन्होंने कहा, अजीत दादा एक ऐसे नेता थे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे थे। उन्हें महाराष्ट्र की बहुत अच्छी समझ थी और राज्य के बारे में गहरी जानकारी थी। सुनेत्रा पवार अभी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रही हैं। उनकी तुलना अजीत दादा से करना गलत होगा।