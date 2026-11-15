FAA 16 नवंबर से करेगा भारत की विमान सुरक्षा का ऑडिट, 'कैटेगरी 1' का दर्जा बचाने की चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) 16 से 20 नवंबर के बीच भारत के विमानन सुरक्षा निगरानी ढांचे की गहन समीक्षा करने जा रहा है।

पांच दिनों तक चलने वाले इस मूल्यांकन में मुख्य रूप से विमान संचालन, विमानों की उड़ान भरने की योग्यता और एविएशन कर्मियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया की जांच की जाएगी।

क्यों जरूरी है यह ऑडिट?

यह ऑडिट भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश FAA के इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम (IASA) के तहत अपनी सर्वोच्च कैटेगरी 1 सेफ्टी रेटिंग को बरकरार रखना चाहता है। भारत का एविएशन सेक्टर जिस तजी से विस्तार कर रहा है, उसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और नियामक निगरानी को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है।

IASA प्रोग्राम के तहत FAA यह आकलन करता है कि किसी देश का विमानन नियामक, भारत के मामले में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम है या नहीं।

यह रेटिंग उन सभी एयरलाइंस पर लागू होती है जो अमेरिका के लिए सीधी उड़ान भरती हैं या अमेरिकी एयरलाइंस के साथ कोडशेयर समझौतों के जरिए जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में एयर इंडिया एकमात्र भारतीय एयरलाइन है जो अमेरिकी शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित करती है।

विमान हादसों ने बढ़ाई चिंता हाल के समय में हुई विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने एविएशन सेफ्टी पर ध्यान काफी बढ़ा दिया है, जिससे इस समीक्षा की जरूरत और भी बढ़ गई है। पिछले साल लंदन गैटविक जा रहा एयर इंडिया का एक बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा, इस साल भी हेलीकॉप्टर क्रैश और विमानों से जुड़ी कई अन्य घटनाएं सामने आई हैं।

भारत का पिछला रिकॉर्ड इससे पहले भारत की IASA समीक्षा अक्टूबर 2021 में शुरू हुई थी, जिसके विभिन्न चरणों के बाद अप्रैल 2023 में FAA ने पुष्टि की थी कि भारत का कैटेगरी 1 दर्जा सुरक्षित है। हालांकि, इतिहास पर नजर डालें तो जनवरी 2014 में FAA ने DGCA की सुरक्षा निगरानी क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए भारत की रेटिंग घटाकर कैटेगरी 2 कर दी थी। यह कदम दिसंबर 2012 के ICAO ऑडिट में सामने आई कुछ गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बाद उठाया गया था।