एक्सपायर्ड दूध, फंगस लगी सब्जियां और सड़ा हुआ मीट... बेंगलुरु के होटलों से 132kg खाने-पीने का सामान जब्त

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु के कई फाइव-स्टार होटलों में जांच अधिकारीयों को बड़ी मात्रा में सड़ा-गला खाने का सामान मिला था। इसके कुछ ही दिनों बाद कार्रवाई तेज करते हुए जांच टीम ने शहर भर में 132 किलोग्राम खाने-पीने का सामान और 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल जब्त किया है।

रविवार की जांच में कई रेस्टोरेंट और पब शामिल थे। अधिकारियों को वहां खाने-पीने की ऐसी चीजें मिलीं जो खाने लायक नहीं थीं। होटल स्काई में सबसे ज्यादा सामान नष्ट किया गया। UB सिटी के एक बड़े पब, 'होटल स्काई' में अधिकारियों को 45 किलोग्राम सड़ा हुआ चिकन और बीफ, 6 किलोग्राम वेजिटेबल कटलेट और 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल मिला। कुल 51 किलोग्राम वजन वाले इन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए सही नहीं पाया गया और इन्हें नष्ट कर दिया गया।