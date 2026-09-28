मरे हुए खाताधारक के खाते से निकाले 40 लाख रुपये, मैसूर के पूर्व SBI मैनेजर को हुई जेल

डिजिटल डेस्क, मैसूर। मैसूर की एक अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक पूर्व चीफ मैनेजर को दोषी ठहराया है। उन पर 2005 में मृत खाताधारक के खाते से धोखाधड़ी करके 40.53 लाख रुपये और बैंक के एक इंटरनल खाते से 21.04 लाख रुपये ट्रांसफर करने का आरोप था।

अदालत ने उन्हें एक साल की सख्त कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी एवी कुलकर्णी अपराध के दौरान (13 मई 2009 से 23 दिसंबर 2011 के बीच) मैसूर में एसबीआई की चामुंडीपुरम ब्रांच में चीफ मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे।

इंटरनल बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफर किए लाखों रुपये अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुलकर्णी ने दिवंगत कृष्णा अय्यर के खाते से 40.53 लाख रुपये ट्रांसफर किए, जिनकी मृत्यु अप्रैल 2005 में हो गई थी। उन्होंने बैंक के एक इंटरनल अकाउंट से भी 21.04 लाख रुपये ट्रांसफर किए, जिससे कुल रकम 61.57 लाख रुपये हो गई। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि ये पैसे कुलकर्णी और उनके बेटे के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए और बाद में निकाल लिए गए।

कुलकर्णी ने मानी पैसे निकालने की बात बैंक के सीनियर अधिकारियों की आंतरिक जांच के दौरान गड़बड़ियों का पता चला। जांच के दौरान, कुलकर्णी ने कथित तौर पर पैसे निकालने की बात मानी और बाद में बैंक को लगभग 62 लाख रुपये लौटा दिए। जांच के बाद मैसूरु पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।