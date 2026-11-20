जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जन्म के तुरंत बाद से जांघ की हड्डी टूटने और अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण जीवन के लिए संघर्ष कर रहे सात माह के एशियाई हाथी के बच्चे 'राजा' को अब जामनगर स्थित वनतारा में विशेष इलाज मिल सकेगा।

वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी की पहल पर राजा को शुक्रवार को ही असम से आपातकालीन उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया गया है, क्योंकि इतने छोटे और कमजोर हाथी के लिए 2500 किलोमीटर से अधिक की सड़क यात्रा संभव नहीं थी।

नवजात हाथी 'राजा' की हालत गंभीर राजा का जन्म दो अक्टूबर 2026 को असम के गोगमुख में हुआ था। उसकी मां खुद केवल 11 साल की थी। कम उम्र और अनुभवहीनता में मां ने अपने नवजात बच्चे को लात मार दी, जिससे राजा की दाहिनी जांघ की हड्डी (फीमर) पूरी तरह से टूट गई।

वह अपनी मां का कोलोस्ट्रम (पहला दूध) भी नहीं पी सका, जो नवजात हाथी को जरूरी रोग-प्रतिरोधक क्षमता और ताकत देता है। राजा के मालिक और उसकी देखभाल करने वालों ने समझ लिया कि उसे विशेष मदद की जरूरत है और उन्होंने 'वनतारा' से सहायता मांगी। वनतारा रैपिड रिस्पॉन्स टीम आठ अक्टूबर 2026 को उस तक पहुंच गई। एक्स-रे से एक 'कंप्लीट ओवरराइडिंग फ्रैक्चर' की पुष्टि हुई। टीम ने इलाज शुरू किया। साथ ही उसे एक विशेष रूप से तैयार किया गया दूध का विकल्प (मिल्क रिप्लेसमेंट) देना शुरू किया गया, जिसके लिए फीडिंग बोतलें दी गईं और उसकी देखभाल करने वालों को जरूरी निर्देश भी दिए गए।

मां का दूध न मिलने और चलने-फिरने में असमर्थ होने के कारण राजा को एक के बाद एक कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा है। लंबे समय तक लेटे रहने के कारण उसके सिर पर दबाव के कारण घाव हो गए हैं। साथ ही उसे नाभि की हर्निया और सामान्य कमजोरी भी है।