यूपी की 10 और उत्तराखंड की एक सीट पर राज्यसभा चुनाव का एलान, 16 अक्टूबर को होगी मतगणना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। ये घोषणा उत्तर प्रदेश की 10, उत्तराखंड की एक और पश्चिम बंगाल में एक सीट पर उपचुनाव के लिए की गई है।

चुनाव आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, द्विवार्षिक चुनावों में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। मौजूदा सदस्यों के रिटायर होने के कारण नवंबर में ये सीटें खाली हो जाएंगी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल में एक खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव भी होगा।

चुनाव का टाइम टेबल राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया जाएगा और नॉमिनेशन 6 अक्टूबर को बंद होंगे। नॉमिनेशन की जांच 7 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है। वोटिंग 16 अक्टूबर को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी और उसी दिन शाम 5:00 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी।