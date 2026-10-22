मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव का एलान, 12 नवंबर को होगा मतदान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफा देने से खाली हुई थी।

यह उपचुनाव 12 नवंबर को होगा। मुरुगन ने 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 2030 को समाप्त होने वाला था। बता दें डॉ. एल. मुरुगन, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे।

चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल चुनाव आयोग के मुताबिक इस सीट पर उपचुनाव के लिए 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 नवंबर तय की गई है।

इस सीट पर 12 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना, यदि जरूरी हुई तो उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस सीट पर निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा।