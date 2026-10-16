राष्ट्रपति ने मुरुगन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से किया मंजूर, मंत्रालयों में नए चेहरों की सुगबुगाहट

एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से डॉक्टर एल.मुरुगन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

राष्ट्रपति सचिवालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से डॉक्टर मुरुगन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है।