यूपी-बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में MLC चुनाव की तारीख की घोषणा; क्या है शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए विधान परिषद चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये सीटें शिक्षक और स्नातक कोटे की हैं। इन सीटों पर मतदान 23 अक्टूबर को होगा और 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

चुनाव आयोग ने आदेश में चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों (पांच ग्रेजुएट और छह टीचर निर्वाचन क्षेत्रों), बिहार में आठ सीटों (चार ग्रेजुएट और चार टीचर निर्वाचन क्षेत्रों), महाराष्ट्र में पांच सीटों (तीन ग्रेजुएट और दो टीचर निर्वाचन क्षेत्रों) और कर्नाटक में चार सीटों (दो ग्रेजुएट और दो टीचर निर्वाचन क्षेत्रों) के लिए चुनाव होंगे।