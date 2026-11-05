चुनाव आयोग का 6 राज्यों में SSR शुरू करने का एलान, 21 जनवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की।

इस कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों, जिसमें युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम में क्या? इसके तहत वे लोग भी पहले से आवेदन कर सकेंगे जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के हो जाएंगे और मतदान करने के योग्य बन जाएंगे। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का मसौदा 30 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।

आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह नई घोषणा चुनाव आयोग द्वारा मई में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की शुरुआत करने के कुछ महीनों बाद आई है।