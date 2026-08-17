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परीक्षा में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री ने एनटीए को लगाई लताड़, मांगी रिपोर्ट

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:37 PM (IST)

शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्रों में मिली गड़बड़ियों को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।

शिक्षा मंत्री ने यूजीसी नेट गड़बड़ियों पर एनटीए को फटकारा

शिक्षा मंत्री ने यूजीसी नेट गड़बड़ियों पर एनटीए को फटकारा

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यूजीसी नेट के तीन विषयों के प्रश्न पत्रों में मिली गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

साथ ही आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की प्रक्रिया को नए सिरे से जांचने और सुधार के निर्देश दिए है। वहीं इसे लेकर उठाए गए सुधारात्मक कदमों को लेकर एक रिपोर्ट भी देने निर्देश दिए हैं।

शिक्षा मंत्री ने एनटीए को फटकारा

केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय की उच्च शिक्षा सचिव और एनटीए के आला अधिकारियों के साथ बैठक में परीक्षा के तय प्रोटोकाल को लेकर भी जानकारी ली।

निर्देश दिया कि प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही परीक्षा के दौरान अपनाई जाने वाली गोपनीय प्रक्रिया व काम-काज से जुड़े सुधारों को तेजी से अपनाने के भी निर्देश दिए हैं।

एनटीए ने 50 कर्मचारियों को हटाया

इस दौरान एनटीए ने परीक्षा में सुधार को लेकर उठाए जाने वाले कदमों और की गई कार्रवाइयों की भी जानकारी मंत्री के साथ साझा की।

जिसमें हाल ही में करीब 50 कर्मचारियों को हटाने सहित एनटीए के प्रमुख पदों पर शुरू की गई नई भर्तियों की जानकारी दी।

गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलित छात्रों की मांग पर शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।