ECINET विवाद: चुनाव आयोग ने सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से किया इनकार, कांग्रेस ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को चुनाव आयोग पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग बार-बार ECINET सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से इनकार कर रहा है, ताकि मतदाता सूची के विनाशकारी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में हुई 'केंद्रीयकृत हेराफेरी' को छिपाया जा सके।

कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने 'द हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने उस सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन बताने से इनकार कर दिया है, जिसका इस्तेमाल SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में गलतियों और विसंगतियों का पता लगाने के लिए किया गया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयोग ने जानकारी न देने के पीछे व्यवसायिक गोपनीयता, व्यवहार रहस्य और बैद्धिक संपदा का हवाला दिया है। आयोग का कहना है कि मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है।