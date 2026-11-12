सिक्किम में भूकंप के झटके से दशहत में लोग, रिक्टर स्केल पर 4.9 रही तीव्रता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिक्किम-नेपाल क्षेत्र में गुरुवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके 4.9 तीव्रता के रहे। ये झटके राजधानी गंगटोक सहित पश्चिम सिक्किम के कुछ हिस्सों में हल्के महसूस किए गए।

खबर लिखे जाने तक किसी तरह के नुकसान या जान-माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है।

पूर्वी इलाकों में भी हल्के झटके हुए महसूस

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, यह मध्यम तीव्रता का भूकंप सुबह 4:30 बजे आया। इसका केंद्र पश्चिम सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में युक्सोम से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था। एनसीएस ने बताया कि यह भूकंप 73 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया, जो 27.671 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.987 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। पश्चिम सिक्किम के कई इलाकों के साथ-साथ पूर्वी सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी हल्के झटके महसूस किए गए, जिसमें राज्य की राजधानी भी शामिल है।