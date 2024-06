Modi 3.0 Cabinet: एक्शन में मोदी 3.0 सरकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला नए कार्यकाल का कामकाज

भारत के हितों को बढ़ाया जाएगा आगे- एस. जयशंकर

डॉ. एस. जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान जयशंकर ने कहा, हम सभी को पूरा विश्वास है कि यह हमें 'विश्व बंधु' के रूप में स्थापित करेगा, एक ऐसा देश जो बहुत ही अशांत दुनिया में है, एक बहुत ही विभाजित दुनिया में है, संघर्षों और तनावों की दुनिया में है। यह वास्तव में हमें एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करेगा जिस पर कई लोगों का भरोसा है, जिसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव है, जिसके हितों को आगे बढ़ाया जाएगा।

#WATCH | Delhi: EAM Dr S Jaishankar says, "...Together, we are very confident it will position us as 'Vishwa Bandhu', a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually position us as a country which is… pic.twitter.com/Q6YfTTeHjV— ANI (@ANI) June 11, 2024

अश्विनी वैष्णव ने संभाला कार्यभार

वहीं, दूसरी ओर अश्विनी वैष्णव ने भी आज रेल मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, लोगों ने पीएम मोदी को देश की सेवा करने के लिए फिर से आशीर्वाद दिया है। रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पिछले 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे में बहुत सारे सुधार किए हैं। चाहे रेलवे का विद्युतीकरण हो, नई पटरियों का निर्माण हो, नई तरह की ट्रेनें हों, नई सेवाएं हों या स्टेशनों का पुनर्विकास हो, ये पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियां हैं और पीएम ने रेलवे को फोकस में रखा है क्योंकि रेलवे आम आदमी के परिवहन का साधन है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बहुत मजबूत रीढ़ है, इसलिए रेलवे पर बहुत फोकस है। मोदी जी का रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव है...मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।

#WATCH | Delhi: Railways Minister Ashwini Vaishnaw says, "People have blessed PM Modi again to serve the country. Railways will have a very big role. In the last 10 years, PM Narendra Modi has done a lot of reforms in railways. Be it the electrification of railways, construction… pic.twitter.com/aHA11bXBPc— ANI (@ANI) June 11, 2024

हम पर्यावरण और विकास को लेकर बढ़ रहे आगे- भूपेंद्र यादव

भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला।इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता से काम करूंगा। मिशन लाइफ की शुरुआत पीएम मोदी ने ग्लासगो सीओपी में दुनिया में पर्यावरण संकट के लिए एक बहुत बड़े एक्शन प्रोग्राम के रूप में की थी। आज मिशन लाइफ सतत विकास और सचेत उपभोग की मदद से पूरी दुनिया में चल रहा है। पीएम मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को हमारी धरती को हरा-भरा रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इस मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

#WATCH | Delhi: Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav says "I express my gratitude to PM Modi that he has given me the responsibility of an important ministry. I will work with full readiness to discharge this responsibility. Mission LIFE was… pic.twitter.com/0pH8ZvpAFT— ANI (@ANI) June 11, 2024

गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार संभाला। पबित्रा मार्गेरिटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे।

कीर्ति वर्धन सिंह ने कार्यभार संभाला

कीर्ति वर्धन सिंह ने आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने से पहले कीर्ति वर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण किया।

#WATCH | Delhi: Kirti Vardhan Singh takes charge as MoS of Environment, Forest and Climate Change pic.twitter.com/0r9lp2w3zZ— ANI (@ANI) June 11, 2024

यह भी पढ़ें- Modi Cabinet 2024: आज से एक्शन मोड में दिखेंगे मोदी के 71 मंत्री, तुरंत चार्ज लेकर काम करने के दिए गए निर्देश

यह भी पढ़ें- क्या दोबारा होगी NEET परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी 2024 रिजल्ट को रद्द करने की मांग; आज होगी सुनवाई