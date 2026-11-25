डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी खुलासा हुआ है। जिसमें बताया गया है चीन ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की निगरानी कर रहा था।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के तीन जासूसी उपग्रहों ने गुजरात के सैन्य ठिकानों पर करीब से नजर रखी थी। बेंगलुरु स्थित स्पेस सर्विलांस कंपनी डिजांतरा के विश्लेषण के अनुसार, ये उपग्रह भुज, नलिया और जामनगर इलाकों पर फोकस किए हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, निंग्शिया-14, गाओफेन-11 और याओगन-30 नाम के ये उपग्रह 10 और 11 मई को इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए थे, जबकि मुख्य लड़ाई जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हो रही थी। इन उपग्रहों की निगरानी रेंज में महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे, बंदरगाह और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भी शामिल था। डिजांतरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि याओगन-43 01G जैसे उपग्रहों ने 7 मई (जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया) को अपनी कक्षा में बदलाव किए, जिससे भारतीय सैन्य ठिकानों पर लंबे समय तक नजर रखना संभव हो सका।