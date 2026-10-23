ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के होंगे DL

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस में सरकार कई तरह के बदलाव कर सकती है। सराकर ने इस बात को लेकर प्रस्ताव रखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा हो, जिससे धारक की राष्ट्रीयता का पता चले।

सरकार के इस प्रस्ताव से तात्पर्य है कि अब देश में ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस हों, जिसे देखते ही ये पता चल जाए कि कौन भारतीय है और कौन विदेशी। नए नियम के तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग की स्कीम लागू की जाएगी।

अलग-अलग रंगों के ड्राइविंग लाइसेंस सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सरकार ने पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) पर धारक की राष्ट्रीयता का उल्लेख करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे।

इसके साथ ही, उम्र और पते के सबूत के तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी के सामने दिए जाने वाले शपथ-पत्रों (affidavits) को खत्म करने का प्रस्ताव है, क्योंकि इनका गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। इस ड्राफ्ट में, मंत्रालय ने पते, उम्र और पहचान के सबूत के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की सूची दी है। पते के सबूत में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई-राशन कार्ड, पिछले तीन महीनों के बिजली या गैस बिल, और विदेशी नागरिकों के लिए कानूनी रूप से मौजूद होने का सबूत शामिल हैं।

उम्र के सबूत के तौर पर पासपोर्ट, स्कूल बोर्ड की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र और सरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र स्वीकार किए जाएंगे। पहचान के सबूत के लिए आधार, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और पैन कार्ड को मान्य माना गया है।