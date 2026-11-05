कोविड काल में सेवा का फ्रांस ने माना लोहा, भारत के दिग्गज हार्ट सर्जन डॉ. देवी शेट्टी को ‘नाइट' से किया सम्मानित
भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. देवी शेट्टी को कोविड-19 महामारी के दौरान बेंगलुरु में फ्रांसीसी समुदाय की मदद ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। भारत के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ और नारायण हेल्थ के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉ. देवी शेट्टी को फ्रांस सरकार ने प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा है। बेंगलुरु स्थित फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास ने गुरुवार को उन्हें 'शेवेलियर डे लॉर्ड्रे नेशनल डु मेरिट' यानी नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान कोरोना महामारी के दौरान बेंगलुरु में रह रहे फ्रांसीसी समुदाय की मदद करने के लिए दिया गया है।
नारायण हेल्थ की ओर से जारी बयान के अनुसार, डॉ. शेट्टी को उनकी उदारता, तत्परता और कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रांसीसी समुदाय को सहयोग देने की प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया अभूतपूर्व संकट से जूझ रही थी, तब डॉ. शेट्टी और नारायण हेल्थ ने फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास और वहां के नागरिकों की मदद के लिए अपने अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए थे।
टीकाकरण और लॉजिस्टिक सहायता में की थी मदद
नारायण हेल्थ ने बताया कि डॉ. शेट्टी और उनकी टीम ने फ्रांसीसी समुदाय के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करने के साथ-साथ जरूरी लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। उनके इस प्रयास ने मुश्किल समय में सहयोग और एकजुटता की मिसाल पेश की।
इस अवसर पर बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूत मार्क लैमी ने कहा कि डॉ. देवी शेट्टी को सम्मानित करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। महामारी के दौरान फ्रांसीसी समुदाय के लिए उनका सहयोग और उदारता सराहनीय रही। उनके कार्यों में एकजुटता की भावना और भारत-फ्रांस की स्थायी मित्रता की झलक दिखाई देती है।
फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट
नारायण हेल्थ के बयान के मुताबिक, फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने 3 दिसंबर 1963 को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट की स्थापना की थी। यह फ्रांस के दो राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'लीजन ऑफ ऑनर' के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है।
यह सम्मान नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में असाधारण सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए फ्रांसीसी नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। इसमें पांच श्रेणियां हैं- नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर और ग्रैंड क्रॉस।
सम्मान मिलने पर डॉ. देवी शेट्टी ने कहा कि फ्रांस सरकार से यह पहचान मिलना उनके लिए गर्व की बात है।
उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान फ्रांसीसी समुदाय की मदद करके उन्हें खुशी हुई थी। वह सभी के लिए मुश्किल समय था और उस दौरान एक-दूसरे के साथ खड़े होना और मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी था। उन्होंने इस काम को संभव बनाने वाली नारायण हेल्थ की पूरी टीम का भी आभार जताया।
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