मिजोरम में खाई में गिरी कार, आइजोल दूरदर्शन के डायरेक्टर और इंफाल पीआईबी के अधिकारी समेत तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, आइजोल। आइजोल से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में सताएक गांव के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक गहरी खाई में कार गिरने से केंद्र सरकार के तीन अधिकारियों की मौत हो गई।

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के एक अधिकारी ने बताया कि इन लोगों में आइजोल दूरदर्शन के डायरेक्टर (न्यूज) नाम्पिबोउ मारिनमाई और इंफाल पीआईबी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंगम पामे शामिल थे।

PIB अधिकारी ने बताया कि शवों के पोस्टमार्टम के बाद दूरदर्शन और पीआईबी के अधिकारियों का शव मणिपुर में उनके गृहनगर भेजा जाएगा।

हादसे में तीन अधिकारियों की मौत

अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन (CBC) के स्थानीय फील्ड ऑफिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) सदस्य एच. लियानवेला की भी मौत हो गई।

CBC आइजोल के ड्राइवर गोजेंद्रो डे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आइजोल के पास फाल्कॉन स्थित जोरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (ZMCH) में भर्ती कराया गया है।

कैसे हुआ हादसा?

पीआईबी अधिकारी ने बताया कि ये चारों लोग सियल्सुक गांव में एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंगम पामे के भाई की याद में पेड़ लगाने के बाद आइजोल लौट रहे थे। जनरल एंगम पामे के भाई की एक हादसे में मौत हो गई थी।