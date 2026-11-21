डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ की तारीफ की। इसके बाद शनिवार को भारतीय राजनीति में भी इस पर बयानबाजी तेज हो गई।

भाजपा ने इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि जहां पूरी दुनिया भारत की तरक्की को मान रही है, वहीं विपक्ष देश की उपलब्धियों से आंखें मूंदे बैठा है।

ट्रंप ने क्यों किया भारत की 7% ग्रोथ का जिक्र? बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक रफ्तार का उदाहरण देते हुए अमेरिका के केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' पर ब्याज दरें ऊंची रखने को लेकर हमला बोला। ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका में कर्ज सस्ता यानी ब्याज दरें कम किया जाए, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 14 से 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत तक भी बढ़ सकती है।

व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि अगर आप भारत को देखें, तो वहां ब्याज दरें कम हैं और उनकी 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ है। हमारी अर्थव्यवस्था तो 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत तक भी पहुंच सकती थी। यह वाकई दुख की बात है कि जब आप इतना अच्छा करते हैं, तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देते हैं।