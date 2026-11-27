डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने DMK को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। यह बैठक संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले परिसीमन विधेयक को लेकर चल रही अटकलों के बीच बुलाई गई है। साथ ही कांग्रेस ने DMK की जमकर तारीफ भी की है।

कांग्रेस ने DMK की तारीफ की कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल DMK की तारीफ करते हुए कहा कि DMK हमेशा भारत के संविधान के साथ खड़ी रही है और जो कोई भी संविधान से प्यार करता है, वह परिसीमन विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता है।

वेणुगोपाल ने कहा, 'हम सभी से संपर्क कर रहे हैं। DMK हमेशा भारत के संविधान के साथ खड़ी रही है। मुझे लगता है कि जो कोई भी भारत के संविधान से प्यार करता है, वह इस तरह के बांटने वाले एजेंडे का समर्थन नहीं कर सकता।' उन्होंने आगे कहा, ' हम सभी विपक्षी दलों से संपर्क करेंगे।'

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब 'INDIA' गठबंधन और अन्य विपक्षी दल शनिवार सुबह 11:30 बजे बैठक करने वाले हैं, ताकि वे अपनी रणनीति पर चर्चा कर सकें और आगे की कार्रवाई तय कर सकें। वेणुगोपाल का केंद्र सरकार पर आरोप वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत की जनता के लिए एक बड़ा जाल बिछाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पूरी कवायद के पीछे यही साजिश है।

उन्होंने कहा, 'भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह भारत की जनता के लिए एक बड़ा जाल बिछाना चाहते हैं। इस पूरी घटना के पीछे यही साजिश है।' उन्होंने आगे कहा, 'INDIA गठबंधन और विपक्षी दलों की कल सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। हम रणनीति बनाएंगे और कल सुबह 11:30 बजे कोई फैसला लेंगे।'

DMK ने गठबंधन की संभावना से किया इनकार यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब परिसीमन प्रस्तावों पर DMK के संभावित रुख को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही, सत्ताधारी TVK ने आरोप लगाया है कि DMK, BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के करीब जा सकती है। हालांकि, DMK ने BJP के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार किया है।

DMK ने पार्टी की दो मांगे दोहराई इससे पहले दिन में, DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर अपनी पार्टी की दो मांगें दोहराईं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी स्थिति में लोकसभा सीटों में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी को कम नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार के संभावित परिसीमन कदम पर पार्टी प्रमुख ने जोर देकर कहा, 'हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, कोई समझौता नहीं होगा। DMK तमिलनाडु के हितों से कभी समझौता नहीं करेगी और न ही अपने सिद्धांतों से पीछे हटेगी।'