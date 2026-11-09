कर्नाटक: हसनंबा मंदिर में डीके शिवकुमार की VIP पूजा पर फूटा भक्तों का गुस्सा, टीवी स्क्रीन पर फेंकी चप्पलें

डिजिटल डेस्क, हासन। दीवाली के मौके पर रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार अपनी पत्नी के साथ कर्नाटक के प्रसिद्द हसनंब मंदिर पहुंचे। करीब 12 बजे मुख्यमंत्री मंदिर के गर्भगृह में गए और विशेष पूजा-अर्चना की।

उनके दौरे के दौरान मंदिर में आम भक्तों का प्रवेश कुछ समय के लिए रोक दिया गया। कई घंटों से लंबी कतार में इंतजार कर रहे हजारों भक्त खासकर महिलाएं, इस देरी से काफी नाराज हो गए।

जब बाहर इंतजार कर रहे लोगों की कतार के पास लगे टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री को गर्भगृह के अंदर बैठे हुए दिखाया गया, तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इस नजारे को देखकर कई महिलाओं ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री की आलोचना की और सवाल उठाया कि भक्तों को इतनी परेशानी क्यों दी जा रही है।