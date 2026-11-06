दीपावली पर पटाखों से ही नहीं, इस वजह से भी बिगड़ेगी उत्तर भारत की हवा; दिल्ली से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। दीपावली पर उत्तर भारत की आबोहवा बिगड़ने के लिए इस बार सिर्फ पटाखों का धुआं जिम्मेदार नहीं होगा। मौसम का मिजाज भी प्रदूषण को गंभीर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उत्तर-पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाओं के रास्ते में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के आ जाने से हवा की रफ्तार सुस्त पड़ने के आसार हैं।

आठ-नौ नवंबर के दौरान यह बदलाव दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिखेगा, जिसके कारण प्रदूषण वाले तत्वों का फैलाव हो सकता है। इसी दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं भी पहले से ही मौजूद प्रदूषण के साथ हवा को अधिक जहरीला बना सकता है।

मौसम विज्ञानियों का मानना है कि उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में दीपावली के आसपास प्रदूषण का दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने से होने वाला प्रदूषण पहले से वातावरण में मौजूद है। पटाखों का धुआं इसमें अतिरिक्त इजाफा करेगा।

दिल्ली-एनसीआर में हर साल इस मौसम में प्रदूषण का तेजी से विस्तार होता है, मगर इसी दौरान हल्की बारिश होने से भी आबोहवा साफ हो जाती है। जाहिर है, प्रदूषण का स्तर केवल इससे तय नहीं होता कि हवा में कितना धुआं एवं धूल है, बल्कि यह भी मायने रखता है कि हवा उन्हें कितनी तेजी से बहाकर बाहर कर देती है।

स्काईमेट के प्रवक्ता महेश पलावत का मानना है कि दिल्ली में आठ-नौ नवंबर के दौरान हवा की गुणवत्ता खतरनाक रह सकती है। आठ नवंबर को वेंटिलेशन इंडेक्स घटकर 2500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है, जबकि 6000 से नीचे का स्तर और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होने पर प्रदूषण कणों का बिखराव काफी धीमा हो जाता है। असर अभी से दिखने लगा है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक कई निगरानी केंद्रों पर 400 के पार दर्ज किया गया है।