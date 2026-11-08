देश दुनिया में दीवाली की धूम, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया आसमान; जमकर हुई आतिशबाजी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी, उमंग और आस्था का महापर्व दीवाली भारत सहित दुनिया भर में बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और देश की सीमाओं से लेकर सात समंदर पार तक हर घर-आंगन दीपों की जगमगाहट से सराबोर नजर आया।

इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि और विश्व शांति कामना की। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक, दीवाली का उल्लास हर जगह साफ दिखाई दिया। जहां सीमाओं पर देश के जवानों ने मोमबत्तियां और दीये जलाकर खुशियां बांटी, वहीं वैश्विक मंच पर दुनिया के दिग्गज नेताओं और विभिन्न देशों ने भारतीय संस्कृति और आस्था के इस पर्व को अपनत्व के साथ अपनाया।

देश भर में धूमधाम से मनाई गई दीवाली भारत में इस बार की दीवाली विशेष ऊर्जा और उमंग के साथ मनाई गई। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।

सैनिकों संग पीएम मोदी की दीवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस में सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के साथ दीवाली का जश्न मनाया। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम के गंगटोक स्थित शेराथांग युद्ध स्मारक पहुंचकर सेना के जवानों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं।

अयोध्या में राम मंदिर की छटा रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को अलौकिक और आधुनिक रोशनी से सजाया गया, जिसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने दीये जलाकर पर्व मनाया। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक लाल चौक के घंटाघर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वहीं, हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किए गए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूवर्ती गांव में पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर पहली बार भव्य रूप से आतिशबाजी की और दीवाली मनाई। इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को दीवाली की बधाई दी और इस अवसर पर पारंपरिक मिठाइयां बनाते हुए नजर आए। इसके अलावा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दीपोत्सव की धूम दिखाई दी। गोल्डन टैंपल का भव्य स्वरूप दीवाली पर नजर आया। विदेशों में भी जगमगाया दीवाली का दीया भारत के बाहर विदेशों में भी भारतीय समुदाय और स्थानीय नागरिकों ने बड़े पैमाने पर दीवाली का आयोजन किया। अमेरिका: वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पारंपरिक रूप से दीया जलाकर दीवाली मनाई। इस अवसर पर उन्हें हनुमान चालीसा भी भेंट की गई। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य में दीवाली की विशेष घोषणा की, जिसके तहत प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइट शो और ढोल-नगाड़ों की गूंज देखने को मिली।