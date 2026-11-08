पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से की मुलाकात, दीवाली की शुभकामनाएं दीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज देश और दुनिया में दीवाली का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दीपावली के पावन पर्व की आत्मीय शुभकामनाएं दीं। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने देशवासियों को इस प्रकाश पर्व की बधाई दी और देश की खुशहाली व समृद्धि की कामना की।

रमानाथ कोविंद से भी मिले पीएम इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति को दीपावली के पावन पर्व की आत्मीय शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना की।