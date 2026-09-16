दिशा सालियान केस में नई एंट्री, अस्पताल लेकर पहुंची थी महिला; खुलेंगे नए राज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में अब एक और चौकाने वाली बात सामने आई है। इस केस में एक अज्ञात महिला की भूमिका सामने आई है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने बयान दिया, 'ये महिला उन तीन लोगों में शामिल थी जो 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान को मुंबई के शताब्दी अस्पताल ले गए थे।'

हालांकि उन तीन लोगों में से दो पुरुषों की पहचान हो गई है, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद बयानों में किसी भी महिला की मौजूदगी का जिक्र नहीं है। ये जानकारी CBI द्वारा इस मामले में FIR दर्ज करने के कुछ दिनों के बाद सामने आई है।

सालियान को कौन लाया था अस्पताल? 15 जून 2020 को दर्ज कॉन्स्टेबल संतोष कचिरात गुंगने के बयान और अस्पताल के एक डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक सालियान को दो पुरुष और एक महिला अस्पताल में लेकर आए थे। सालियान के मंगेतर रोहन राय और मामले से जुड़े अन्य लोगों ने सालियान के दोस्त हिमांशु शिखारे और इंद्रनील वैद्य का नाम उन लोगों के तौर पर लिया है जो उन्हें अस्पताल ले गए थे।

हालांकि उस महिला के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जो सालियान को अस्पताल लाने के दौरान उसके साथ मौजूद थी। कैसे हुई थी सालियान की मौत? दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उन्हें शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

2020 में मुंबई पुलिस ने सालियान की मौत और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया था। सालियान की मौत के कुछ दिनों बाद ही सुशांत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे।

किस-किस पर दर्ज हुई FIR? अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, 'CBI ने सोमवार को हत्या और उससे जुड़े अपराधों की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। FIR में शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे, अभिनेता डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती का नाम शामिल है।

FIR में कुछ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के उन लोगों का नाम भी शामिल है जिनकी भूमिका जाँच में जरूरी है। हालांकि आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों ने दिशा सालियान केस में किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया है

CBI ने दर्ज FIR में क्या लिखा ? CBI में दर्ज FIR में कहा गया, 'तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य लोगों ने साज़िश और उसके बाद मामले को दबाने में अहम भूमिका निभाई।' FIR में आगे कहा गया कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस के कागजात, फाइलें और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड को नष्ट करने या छिपाने, सरकारी रिकॉर्ड में हेर-फेर करने और गैर कानूनी कामों के लिए सरकारी फंड, मैनपावर और पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने और अपराधियों को बचाने के लिए जांच हो सकती है।

FIR दर्ज करने से पहले CBI ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर सालियन की मौत से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे थे। दिशा के पिता का क्या है आरोप? बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को CBI जांच का आदेश दिया । कोर्ट ने सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर ये आदेश दिया, जिसमें उन्होंने जांच में मुंबई पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया था।