असम: पिता से उधार लिए 4 लाख ऑनलाइन गेम में गंवाए, कर्ज चुकाने के लिए किया एक ही परिवार के तीन लोगों का मर्डर
असम के डिब्रूगढ़ में ऑनलाइन गेमिंग में 4 लाख रुपये हारने के बाद एक केयरटेकर ने लूट के इरादे से एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी।
HighLights
केयरटेकर ने ऑनलाइन गेमिंग में 4 लाख रुपये गंवाए
डिब्रूगढ़ में परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या
आरोपी राजू दास और साथी ट्रेन से गिरफ्तार हुए
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के डिब्रूगढ़ में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद गुस्से में आए केयरटेकर ने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी और इस घटना को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की।
आरोपी राजू दास, जो उसी घर में किराएदार भी था, को उसके एक साथी के साथ मंगलवार को शिवसागर से गुजर रही एक ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले डुलियाजान के कमलाबाड़ी इलाके में चंद्रकांत और एलिज़ा भुइयां दंपति और उनकी बेटी निहारिका भुइयां को उनके घर में मृत पाया गया था।
केयरटेकर ने ऑनलाइन गेमिंग में 4 लाख रुपये गंवाए
पुलिस ने बताया कि कमलाबाड़ी का रहने वाला 30 वर्षीय राजू, अपने पिता से उधार लिए गए 4 लाख रुपये ऑनलाइन गेमिंग में हार गया था। इसके बाद, कर्ज चुकाने के लिए उसने लूटपाट की साजिश रची। पूछताछ के दौरान, राजू और उसके साथी अमीर दास ने इन हत्याओं में शामिल होने की बात कबूल कर ली।
उन्होंने परिवार के सदस्यों पर लोहे की रॉड और हथौड़े से हमला किया। सबसे पहले एलिज़ा भुइयां की हत्या की और उसके बाद उनकी बेटी और चंद्रकांत भुइयां (जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के रिटायर्ड अधिकारी थे) को मार डाला।
इसके बाद वे घर से कीमती सामान लेकर भाग गए। दोनों गुवाहाटी के रास्ते बेंगलुरु जाने की फिराक में थे। हालांकि, गुवाहाटी जाने वाली 'अवध असम एक्सप्रेस' में चढ़ने की कोशिश करते समय उन्हें सिमालुगुरी रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया।
आरोपी राजू दास और साथी ट्रेन से गिरफ्तार हुए
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना से लगभग तीन दिन पहले दोनों फोन पर संपर्क में थे, और इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर लूट और हत्या की योजना बनाई थी।
शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी सुबह करीब 8:30 बजे घर में घुसे और दोपहर करीब 12:15 बजे वहां से निकल गए। हत्याओं के बाद, दोनों ने डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाने और वहां से बेंगलुरु भागने की योजना बनाई थी।
पुलिस ने उनके पास से लगभग 15000 रुपये नकद, करीब 2.5 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के गहने और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए।
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