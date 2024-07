'विकसित भारत के लक्ष्य में शिक्षा अहम पहलू..,' धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करने की दी सलाह

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के जो लक्ष्य है, उनमें शिक्षा एक अहम पहलू है। ऐसे में सभी को मिलकर शिक्षा के समग्र विकास के लिए काम करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल सहित अगले सौ दिन और पांच साल के एजेंडे पर भी इस दौरान राज्यों के साथ चर्चा हुई। प्रधान ने राज्यों से एनईपी के तहत बच्चों को मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की भी इस दौरान सलाह दी।

Shared my thoughts on the roadmap for the next five years for the holistic development of school education across India at the national review meeting of @EduMinOfIndia.



Implementation of NEP in its entirety, large-scale use of technology and improving learning outcomes remains… pic.twitter.com/v5Co0oEQs0— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 9, 2024