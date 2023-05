नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने के लिए चेन्नई से रवाना हुए धर्मपुरम आदिनम, पीएम को देंगे विशेष उपहार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए थिरुवदुथुराई आदिनम चेन्नई हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस उद्घाटन समारोह में धर्मपुरम आदिनम के संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास उपहार लेकर पेश करेंगे। इस उद्घाटन का साक्षी बनने के लिए 21 आदिनम चेन्नई से निकल चुके हैं।

Dharmapuram Adheenam leaves for Delhi from Chennai airport to attend the inauguration ceremony of the new Parliament building.

Seers of Dharmapuram Adheenam to present a special gift to Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/mPWlE7JAqT