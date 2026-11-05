तमिलनाडु के स्वामी मंदिर में लोगों ने दिल खोल कर किया दान, दो करोड़ रुपये कैश सहित सोना-चांदी चढ़ाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के पलानी स्थित अरुलमिगु दंडायुथपाणि स्वामी मंदिर में लोग दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान दो करोड़ से ज्यादा कैश, सोना, चांदी के अलावा विदेशी मुद्रा भी मिले है।

मंदिर प्रशासन के अनुसार भक्तों ने मंदिर में 2.26 करोड़ नकद, 286 ग्राम सोना, 10.752 किलोग्राम चांदी और 393 विदेशी मुद्रा नोट चढ़ाए हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि भक्तों द्वारा दान किए गए इस चढ़ावे ने एक बार फिर मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को दिखाया है।

सालों भर लगा रहता है भक्तों का तांता तमिलनाडु का अरुलमिगु दंडायुथपाणि मंदिर दक्षिण भारत के लोगों में गहरी आस्था का केंद्र है। यहां पर सालों भर भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर को पलानी मुरुगन मंदिर भी कहा जाता है। राज्य के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर में शिवगिरि पहाड़ी पर बना ये प्राचीन मंदिर काफी भव्य है। इस मंदिर की भव्यता से यहां आने वाले लोग अक्सर प्रभावित हो जाते हैं। ये देश के काफी धनी मंदिरों में एक गिना जाता है। यहां पर भक्त दिल खोल कर दान करते हैं।

शिवगिरि पहाड़ी पर बसा है मंदिर ये मंदिर की शोभा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये पलानी शहर में शिवगिरि पहाड़ी पर बना है। इससे इस मंदिर का नजारा काफी मोहक और मनोरम हो जाता है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है। ये भगवान कार्तिकेय (भगवान मुरुगन) के छह पवित्र निवासों ('आरुपाड़ा वीदु') में से तीसरा और सबसे अहम स्थान माना जाता है।