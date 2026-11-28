डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में पेश होने जा रहे परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 में जम्मू-कश्मीर को लेकर एक बेहद बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। इस नए विधेयक के अनुसार, जम्मू-कश्मीर का जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से कब्जा समाप्त होने के बाद उस क्षेत्र की विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा।

इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि इस विधेयक की धारा 3(4) कहती है कि जब यह इलाका पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा, तब चुनाव आयोग खुद एक परिसीमन आयोग की तरह काम करेगा और वहां की विधानसभा सीटों का निर्धारण करेगा। हालांकि, यह नियम पूरी तरह से इस शर्त पर टिका है कि वह क्षेत्र कब्जे से आजाद हो।

विधेयक में 'PoK' शब्द का इस्तेमाल नहीं बड़ी और खास बात यह है कि इस विधेयक में कहीं भी 'पीओके' शब्द नहीं लिखा गया है। इसकी जगह आधिकारिक रूप से 'पाकिस्तान के कब्जे में आने वाला क्षेत्र' शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

बाकी हिस्सों से अलग व्यवस्था इस विधेयक में और बड़ी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों और देश के बाकी राज्यों में परिसीमन के लिए एक अलग आयोग बनेगा, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से के लिए यह जिम्मेदारी सीधे चुनाव आयोग को दी गई है।

किन बातों का जिक्र नहीं है? बता दें कि इस बिल में केवल विधानसभा सीटों की बात की गई है, वहां की लोकसभा सीटों का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस इलाके के लिए पहले से आरक्षित रखी गई 24 सीटों और सीटों में प्रस्तावित 50% बढ़ोतरी का लाभ इन्हें मिलेगा या नहीं, इस पर भी बिल में अभी कुछ साफ नहीं किया गया है।

महिला आरक्षण और सीटों में बढ़ोतरी से जुड़ा है पूरा मामला इस बात को ऐसे समझिए कि सरकार सोमवार को लोकसभा में इस परिसीमन बिल के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2026 और 132वां संविधान संशोधन विधेयक भी पेश करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में सीटों का नया परिसीमन करने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करना है।