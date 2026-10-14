दीवाली-छठ पर चलेगी स्पेशल वंदेभारत ट्रेन, रूट से किराए तक की पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे दीवाली और छठ के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। 16 अक्टूबर से वंदेभारत स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी, जो कि नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी।

वंदेभारत स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच 18 चक्कर लगाएगी। ये ट्रेन 994 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे 55 मिनट में पूरा करेगी। यह ट्रेन हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी।

दीवाली और छठ के दौरान रेगुलर ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए, 16-कोच वाली इस हाई-स्पीड सर्विस से हजारों और यात्रियों को अपने घर पहुंचने के लिए कंफर्म सीट मिल सकती है।

ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली-पटना वंदेभारत फेस्टिवल स्पेशल

यह स्पेशल वंदेभारत ट्रेन पहली बार 16 अक्टूबर 2026 को चलेगी। इसके बाद, यह 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी।

ट्रेन नंबर 02251 पटना-नई दिल्ली वंदेभारत फेस्टिवल स्पेशल

इस ट्रेन की वापसी की सर्विस 17 और 19 अक्टूबर 2026 को होगी। 22 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक, यह हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी।

स्पेशल वंदेभारत ट्रेन का किराया

स्पेशल वंदेभारत ट्रेन का किराया एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 4,695 रुपये और AC चेयर कार के लिए 2,615 रुपये तय किया गया है।

ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली-पटना का रूट

यह ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे चलेगी और पटना जंक्शन रात 9:30 बजे पहुंचेगी।

नई दिल्ली: सुबह 08:35 बजे

अलीगढ़: सुबह 10:21 बजे

कानपुर सेंट्रल: दोपहर 1:30 बजे

प्रयागराज: दोपहर 3:45 बजे

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन: शाम 6:00 बजे

बक्सर: शाम 7:26 बजे

आरा: रात 8:10 बजे

पटना जंक्शन: रात 9:30 बजे

ट्रेन नंबर 02251 पटना-नई दिल्ली का रूट

यह ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 10:00 बजे चलेगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।