डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को एक नया आयाम देते हुए नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दे ही है। लगभग 1,500 किलोमीटर लंब यह हाई-स्पीड रेल नेटवर्क राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहरों से जोड़ेगा।

यह प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए पहली और मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के बाद भारत की दूसरी हाई-स्पीड रेल परियोजना होगी। 5 घंटे से भी कम समय में सफर इस हाई-स्पीड परियोजना से दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत के बीच की दूरियों को कम करना एक मात्र लक्ष्य है। इस हाई-स्पीड सेवा के शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा बिहार को मिलेगा, जहां कुल पांच स्टेशन, बक्सर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार प्रस्तावित हैं।

वर्तमान में जहां सामान्य ट्रेनों से दिल्ली से पटना पहुंचने में 11 से 14 घंटे का समय लगता है, वहीं इस बुलेट ट्रेन से यह सफर मात्र 4 घंटे 41 मिनट में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा बक्सर बिहार का पहला स्टॉप होगा, जिसके बाद यह ट्रेन पटना, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार से गुजरेगी।