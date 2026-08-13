दिल्ली के लाल किले के पास आतंकी हमले में था अल-कायदा का हाथ, UN की रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी करने वाली संस्था की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए धमाके के लिए अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस खुलासे से इस जानलेवा हमले की भारत में चल रही जांच को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम मिला है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम ने कहा है कि एक्यूआईएस एक बिखरे हुए संगठन से बदलकर एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क बन गया है, जो पूरे क्षेत्र में छोटी-छोटी इकाइयों (सेल्स) के जरिए काम कर रहा है।

रिपोर्ट में जताई गई इस बात की चिंता रिपोर्ट में अफगानिस्तान में इस ग्रुप की मौजूदगी और बांग्लादेश में अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिशों पर भी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि एक्यूआईएस के आतंकी काबुल में रहते हैं और अफगानी पहचान-पत्रों का इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं।

UN ने बड़े पैमाने पर आतंकी खतरों की चेतावनी दी यूएन की हालिया रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूह केमिकल और बायोलॉजिकल मटीरियल हासिल करने में लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन भी फंड जुटाने और उसे इधर-उधर भेजने के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

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