डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में शादी का मौसम अब जोरों पर है। 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक के महज 25 दिनों में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने की उम्मीद है। इससे लगभग 7.5 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के अनुसार, इस पूरी अवधि में दिल्ली-एनसीआर सबसे बड़ा बाजार बनेगा। यहां करीब 5 लाख शादियां होंगी और लगभग 2.5 लाख करोड़ का कारोबार होने की संभावना है। सीएआईटी के शोध विंग ने 25 राज्यों के 300 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं और 550 व्यापार संघों से बातचीत के बाद ये अनुमान जारी किए हैं। कहां जाएगा सबसे ज्यादा पैसा? रिटेल खरीद से 4.05 लाख करोड़ (कुल का 54 फीसदी) आने की उम्मीद है।

सेवाओं से 3.45 लाख करोड़ (46 फीसदी) का कारोबार होगा। उत्पादों में प्रमुख योगदान आभूषण और कीमती धातुएं – 1.2 लाख करोड़

कपड़े और परिधान – 90,000 करोड़

उपहार, शादी के सामान, किराना और खाद्य सामग्री – प्रत्येक 37,500 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक्स, मेवे-मिठाई, फर्नीचर व घरेलू सामान – प्रत्येक 30,000 करोड़ सेवाओं में प्रमुख योगदान खान-पान (कैटरिंग) – 75,000 करोड़

शादी के स्थान, बैंक्वेट हॉल और होटल – 60,000 करोड़

इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग और फूल-सजावट – प्रत्येक 37,500 करोड़

यात्रा, परिवहन, संगीत-मनोरंजन – प्रत्येक 30,000 करोड़

फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी और ब्यूटी सर्विसेज – प्रत्येक 22,500 करोड़ रोजगार पर भी बड़ा असर इस शादी सीजन में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और पार्ट-टाइम रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कैटरिंग, सजावट, होटल, परिवहन, फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट और ब्यूटी सेवाओं में सबसे ज्यादा मांग रहेगी।