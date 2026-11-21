दिल्ली-एनसीआर बनेगा भारत की वेडिंग इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र, 25 दिनों में 7.5 लाख करोड़ का होगा कारोबार
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के अनुसार, 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक इस पूरी अवधि में दिल्ली-एनसीआर सबसे बड़ा बाजार बनेगा। यहां करीब 5 लाख शादियां होंगी और लगभग 2.5 लाख करोड़ का कारोबार होने की संभावना है।
HighLights
25 दिनों में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने की उम्मीद है
दिल्ली-एनसीआर में 25 दिनों में पांच लाख शादियां होंगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में शादी का मौसम अब जोरों पर है। 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक के महज 25 दिनों में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने की उम्मीद है। इससे लगभग 7.5 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के अनुसार, इस पूरी अवधि में दिल्ली-एनसीआर सबसे बड़ा बाजार बनेगा। यहां करीब 5 लाख शादियां होंगी और लगभग 2.5 लाख करोड़ का कारोबार होने की संभावना है।
सीएआईटी के शोध विंग ने 25 राज्यों के 300 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं और 550 व्यापार संघों से बातचीत के बाद ये अनुमान जारी किए हैं।
कहां जाएगा सबसे ज्यादा पैसा?
- रिटेल खरीद से 4.05 लाख करोड़ (कुल का 54 फीसदी) आने की उम्मीद है।
- सेवाओं से 3.45 लाख करोड़ (46 फीसदी) का कारोबार होगा।
उत्पादों में प्रमुख योगदान
- आभूषण और कीमती धातुएं – 1.2 लाख करोड़
- कपड़े और परिधान – 90,000 करोड़
- उपहार, शादी के सामान, किराना और खाद्य सामग्री – प्रत्येक 37,500 करोड़
- इलेक्ट्रॉनिक्स, मेवे-मिठाई, फर्नीचर व घरेलू सामान – प्रत्येक 30,000 करोड़
सेवाओं में प्रमुख योगदान
- खान-पान (कैटरिंग) – 75,000 करोड़
- शादी के स्थान, बैंक्वेट हॉल और होटल – 60,000 करोड़
- इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग और फूल-सजावट – प्रत्येक 37,500 करोड़
- यात्रा, परिवहन, संगीत-मनोरंजन – प्रत्येक 30,000 करोड़
- फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी और ब्यूटी सर्विसेज – प्रत्येक 22,500 करोड़
रोजगार पर भी बड़ा असर
इस शादी सीजन में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और पार्ट-टाइम रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कैटरिंग, सजावट, होटल, परिवहन, फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट और ब्यूटी सेवाओं में सबसे ज्यादा मांग रहेगी।
दिल्ली-एनसीआर के चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर और खारी बावली जैसे बाजारों में व्यापार काफी तेज रहने की संभावना है।
सीएआईटी के अनुसार, साधारण शादियों का बजट 4-5 लाख से शुरू होकर प्रीमियम शादियों में 4-5 करोड़ या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है।
यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ा हुआ है। 2022 में शादी से जुड़ा कारोबार 3.75 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 6.5 लाख करोड़ हो गया था।
(स्रोत: CAIT इनपुट्स )