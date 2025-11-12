डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो के पास कार में ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। इस आतंकी हमले में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क के तार जुड़ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें ब्लास्ट के दौरान कार में बैठा फिदायीन उमर मोहम्मद, फरीदाबाद से गिरफ्तार मुजम्मिल शकील, अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद का नाम शामिल है। इसके अलावा एक महिला डॉक्टर शाहीन के साथ-साथ कई और लोग शामिल हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, डॉक्टर शाहीन मसूद अजहर की बहन सादिया के संपर्क में थी। उसे भारत में महिला ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी। इसके साथ ही उसपर महिलाओं को ब्रिगेड में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की जिम्मेदारी थी।

हालांकि दिल्ली विस्फोट को लेकर किसी आतंकी संगठन ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन इस हमले की आरोपी डॉक्टर शाहीन और सादिया के बीच संपर्क से जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मसूद अजहर का इस मामले से कनेक्शन स्थापित होता दिखता है।

कौन हैं मसूद अजहर? मसूद अजहर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह का संस्थापक है। इसने भारत में कई आतंकवादी हमले किए हैं। आईसी-814 अपहरण के दौरान बंधक बनाए गए हवाई यात्रियों के बदले भारत की ओर से रिहा किए जाने के बाद उसने 1999-2000 में इस संगठन की स्थापना की थी। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान के बहावलपुर से संचालित होता है।

पाकिस्तान का कहना है कि वह अपनी धरती पर अजहर को पनाह नहीं देता, लेकिन भारत ने कई सबूत पेश किए हैं कि वह पाकिस्तान सरकार की शह पर आजाद घूम रहा है। मसूद अजहर 2001 के संसद हमले, 2008 के मुंबई हमलों, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमलों और 2019 के पुलवामा हमले में शामिल रहा है। इसके बाद अब दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद भी उसका इस हमले से कनेक्शन सामने आ रहा है।

महिला ब्रिगेड कनेक्शन जैश ने हाल ही में धार्मिक शिक्षा की आड़ में महिलाओं के लिए अपनी महिला ब्रिगेड, जमात उल-मोमिनात शुरू की है। इसकी मुखिया सादिया अजफर हैं। उसके आतंकवादी भाई मसूद अजहर ने जिहादी खाका फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया था। सादिया का आतंकवादी पति, यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर हमले में मारा गया था।

यह ब्रिगेड अब भर्ती प्रक्रिया से गुजर रही है। इसका ध्यान अपने शीर्ष कमांडरों की पत्नियों पर केंद्रित है। पिछले महीने, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफीरा बीबी इसकी सलाहकार परिषद में शामिल हुईं। फारूक 2019 में मारा गया था; बीबी अब सादिया अजहर के साथ जमात-उल-मोमिनात की गतिविधियों की देखरेख करती हैं।