    दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से LNJP अस्पताल मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद, प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। उनकी यात्रा की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, वाहनों को हटाने और दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट में घायल लोगों से मिलने के लिए पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। पीएम मोदी के अस्पताल जाने की सूचना से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है।

    बता दें कि पीएम मोदी घायलों से मिलने लोक नायक अस्पताल में जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़े होने वाले सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।

    दिल्ली पुलिस ने 20 मिनट में खाली न करने पर क्रेन से गाड़ी उठवाने की चेतावनी दी है। पीसीआर वैन से चेतावनी दी जा रही है।

    बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 

    पुलिस के अनुसार, हरियाणा नंबर की आई-20 कार (HR 26CE7674) में ब्लास्ट हुआ था। इस कार में आतंकी डॉ. उमर नबी सवार था। कार में ब्लास्ट होने के बाद आसपास के वाहन भी चपेट में आ गए थे। 

     