दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से LNJP अस्पताल मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट में घायल लोगों से मिलने के लिए पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। पीएम मोदी के अस्पताल जाने की सूचना से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है।

बता दें कि पीएम मोदी घायलों से मिलने लोक नायक अस्पताल में जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़े होने वाले सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने 20 मिनट में खाली न करने पर क्रेन से गाड़ी उठवाने की चेतावनी दी है। पीसीआर वैन से चेतावनी दी जा रही है।

बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

यह भी पढ़ें- दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल i-20 कार सबसे पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार में आई थी नजर, जांच में बड़ा खुलासा

पुलिस के अनुसार, हरियाणा नंबर की आई-20 कार (HR 26CE7674) में ब्लास्ट हुआ था। इस कार में आतंकी डॉ. उमर नबी सवार था। कार में ब्लास्ट होने के बाद आसपास के वाहन भी चपेट में आ गए थे।