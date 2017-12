विजय दिवस: 1971 के शहीदों को रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि, देश ने ऐसे किया याद

हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की वजह से यह दिन मनाया जाता है।

नई दिल्ली (एएनआई)। 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध की बरसी के मौके पर आज पूरा देश शहीद जवानों की शहादत को याद कर रहा है। विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारण ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख बिरेंद्र सिंह धनोजा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजति दी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को याद करते हुए कहा, '1971 के युद्ध में देश की और मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपनी सशस्‍त्र सेनाओं को हम कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। विशेषकर उस साहसिक अभियान में बलिदान हो गए सैनिकों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।'

On Vijay Diwas, we remember with gratitude our Armed Forces who defended our nation and upheld universal values of human liberty in 1971. In particular, we pay tribute to those who lost their lives in that valiant effort #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) December 16, 2017

वहीं, रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वीके सिंह ने ट्वीट किया, 'आइए, उन सभी को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश को आजादी मिली। सभी नायकों और शहीदों को मेरा सलाम।'

Let us pay respects and homage to all who participated in 1971 war resulting in liberation of Bangladesh .This military operation is unparalleled in the world for swiftness and result. My salute to all the heroes and martyrs. pic.twitter.com/V4uWHN6xTQ — Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) December 16, 2017



कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्वीट कर शहीदों की शहादत को नमन किया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, ' विजय दिवस के अवसर पर हम भारतीय सेना के बहादुर जवानों को सलाम करते हैं और बांग्लादेश की आजादी के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ने वाले हमारे जवानों की जीत को याद करते हैं।'

On Vijay Diwas, we salute the brave souls of the Indian Defence forces and remember their victory after fighting relentlessly on our borders for the liberation of Bangladesh. pic.twitter.com/FbI1jXcdBq — Congress (@INCIndia) December 16, 2017

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी शहीदों की याद में ट्वीट करते हुए उन्हें सलाम किया है।

16 दिसंबर 1971 को ढाका में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। विजय दिवस माँ भारती के हर वीर सैनिक को समर्पित है जिनके अदम्य साहस व समर्पण से हम सुरक्षित और गौरवांवित महसूस करते हैं।

"विजय दिवस" की शुभकामनाएं। pic.twitter.com/o7TQJo28XH — Amit Shah (@AmitShah) December 16, 2017

