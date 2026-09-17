आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क किनारे बिखरे मिले कटे-फटे नोट, PAN कार्ड भी बरामद

डिजिटल डेस्क, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में बुधवार को सेंट्रल पार्ट के मेन गेट के पास 500 से 10 रुपये तक के कटे-फटे नोट मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

ये नोट 500, 100, 50, 20 और 10 रुपये के थे और पार्क के पास सड़क किनारे एक पेड़ के पास बिखरे हुए पाए गए। खबर है कि उस जगह पर कुछ पुराने नोटों के टुकड़े भी मिले हैं।

पैन कार्ड और एलआईसी प्रीमियम की रसीद भी मिली

सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त नोटों को इकट्ठा करके जांच के लिए भेज दिया। वहां मिली चीजों में कुछ दस्तावेज भी थे, जिनमें एलआईसी प्रीमियम की रसीद और एक पैन कार्ड शामिल है। बताया जा रहा है कि ये एक महिला के हैं। नोटों के साथ इन दस्तावेजों के मिलने के कारण पुलिस अब इस घटना से जुड़े हालात की जांच कर रही है।